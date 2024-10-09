الفصائل العراقية تتبنى هجوماً بطيران مسير في "إيلات" وتتوعد بالتصعيد

شفق نيوز/ أعلنت الفصائل العراقية مسلحة ليلة الثلاثاء- الأربعاء، إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه هدف في إسرائيل.

وذكر بيان حمل توقيع "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها هاجمت "هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّرة، وأنها ستواصل عملياتها ضد إسرائيل بوتيرة متصاعدة".

وفي الأشهر الأخيرة، شنت الفصائل العراقية هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قبل أن تعلن مؤخراً إن مناطق محددة في اسرائيل تعرضت لقصف مصدره العراق.