العمليات المشتركة تتقصى جثث قصف الزركة: مقتل الدندوشي وأبو عيسى (صور)

شفق نيوز/ كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، عن تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت الأسبوع الماضي مضافة للإرهابيين في منطقة الزركة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، مؤكدة الإطاحة بقيادات كبيرة في التنظيم.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد جهد استخباري وفني مكثف، وبالتنسيق مع التحالف الدولي، تم تأكيد مقتل سبعة إرهابيين كانوا داخل المضافة بينهم قيادات بارزة في تنظيم داعش".

وأضاف البيان، أن "الضربة أسفرت عن مقتل الإرهابي دحام محمد عليوي، المكنى (أبو سعيد الدندوشي)، والذي كان يشغل منصب والي كركوك، وهو مسؤول عن تنفيذ عمليات إرهابية عدة، استهدفت المواطنين الأبرياء في وادي الشاي، وجبال حمرين، والحويجة ضمن قاطع كركوك".

وأشار البيان، إلى "مقتل الإرهابي شحاذة علاوي صالح، المكنى (أبو عيسى)، وكان مسؤول قاطع حمرين لعصابات داعش، فضلاً عن الإرهابي باسم ربيع البطوش، أحد العناصر الإرهابية المهمة في التنظيم".

يذكر أن مصدراً رفيعاً في وزارة الدفاع العراقية قد كشف لوكالة شفق نيوز، يوم الأحد الماضي، عن مقتل ما يسمى بـ"والي كركوك" بالضربة الجوية التي نفذها طيران الجيش بعملية أمنية في منطقة "الزركة" بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.