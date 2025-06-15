العراق يعزز حماية منشآته النفطية بمضادات جوية.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بنشر دفاعات جوية قرب حقل نفطي جنوبي العراق، وذلك بالتزامن مع التوترات الإقليمية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية العراقية قامت بنشر مضادات جوية في حقل البزركان النفطي بمحافظة ميسان جنوبي البلاد، ضمن إجراءات احترازية في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

وأوضح المصدر، أن "جميع الحقول النفطية والأماكن الحيوية في البلاد تحتوي على منظومات دفاع جوي، ويتم نشرها أو تفعيلها ميدانياً في مثل هذه الأوضاع المتوترة".

وأضاف أن "نشر هذه المنظومات يأتي لأغراض الحماية والرصد فقط، ولا يوجد أي توجيه باستخدامها حالياً، إلا في حال رُصدت أجسام غريبة تُشكّل تهديداً مباشراً للحقول والمنشآت".