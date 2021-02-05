العراق يتسلم ناجيتين ايزيديتين من سوريا

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الجمعة، عن تسلم اثنين من الناجيات من الطائفة الايزيدية من الجانب السوري.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة يولي ، اهتماماً كبيراً بملف متابعة مصير الناجيات الايزيديات ، ومن خلال الجهود المستمرة والعمل الاستخباري والتنسيق، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، استلم، لواء المشاة 71 في الفرقة 15 اثنين من الناجيات من الطائفة الإيزيدية وهما ( عاصمه جاسم خضر الجركان تولد 2004 اسم الام جيجي احمد السكن السابق مجمع العدنانية، و الناجية نجلاء سعيد اسماعيل المندكان تولد2003 اسم الام گوزى حمد السكن السابق مجمع تل قصب) من الجانب السوري في منفذ ربيعة الحدودي، بحضور ممثلين عن جميع الوكالات الأمنية".

وأضاف أنه "قد جرى تسليمها الى ذويهما في مقر اللواء ذاته بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية".

وتابع رسول أن "الحكومة العراقية تعمل بشكل جاد وبوتيرة عالية من أجل إعادة جميع الناجيات الايزيديات الى ذويهن والاهتمام بهن والتواصل الدائم معهن لتلبية احتياجاتهن وطلباتهن".