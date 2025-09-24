العراق يتسلم بطريات دفاع جوي من كوريا الجنوبية مطلع 2026

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزيريّ الدفاع ونظم التسليح في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، تطوير التعاون لاسيما في مجال التسليح، فيما أكد الوفد الضيف استمرار العمل والتنسيق لتسليم العراق بطريات منظومة الدفاع الجوي مطلع العام المقبل 2026.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني وزير دفاع كوريا الجنوبية أهن جيوباك، والوفد المرافق له الذي ضم وزير نظم التسليح سيوك جونكن، بحضور السفير الكوري الجنوبي لدى العراق.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد هنأ الأخير في مستهل اللقاء الوفد الضيف بمناسبتي العيد الوطني لكوريا الجنوبية، وتأسيس الجيش، مؤكداً أهمية توطيد العلاقات الثنائية والانتقال بها الى مراحل أكثر تطوراً، لاسيما عبر تبادل الزيارات الرسمية، والتحضير لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين قريباً.

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى حرص العراق على تطوير التعاون ولاسيما في مجال التسليح، مبيناً أن لدى الحكومة خطةً وبرنامجاً بهذا الملف وأولوياته التي تندرج ضمن الاتفاقات الموقعة بين البلدين، والعمل على تطويره عبر اعتماد أحدث التقنيات والتكنولوجيا في برنامج الدفاعات ومنظومة الدفاع الجوي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن "العلاقات الثنائية يجب أن تكون شاملة خصوصاً في ظل ما يشهده العراق من حملات تنمية وإعمار"، معرباً عن أمله "بمضاعفة عدد الشركات الكورية الجنوبية الرصينة للعمل داخل البلاد وفي مختلف القطاعات".

ولفت البيان إلى أن "الوزير الضيف نقل تحيات رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى رئيس مجلس الوزراء، ورغبته بتطوير التعاون، وأكد استمرار العمل والتنسيق لتسليم العراق بطريات منظومة الدفاع الجوي مطلع العام المقبل، وعلى وفق الرؤى الإستراتيجية للحكومة ومنها رؤية العراق 2050، ومشروع طريق التنمية، وهو ما عكس انطباعات إيجابية ومؤثرة في كوريا الجنوبية وفي العديد من دول العالم على تقدم العراق وازدهاره".