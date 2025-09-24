العراق .. مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادثين ومقتل امرأة على يد شقيقها بدافع "غسل العار"

شفق نيوز- بغداد/ البصرة/ نينوى/ صلاح الدين

أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادثي سير مروعين ووفاة شخصين أحدهما بدافع غسل العار، في أربع محافظات.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبا تولد 2011، فقد نتيجة تعرضه لحادث غرق أثناء السباحة في نهر الوقف ضمن منطقة الراشدية"، مبينة أن "الاجهزة الامنية مستمرة بعمليات البحث عن الجثة لغرض انتشالها".

وفي حادث آخر، "حاول رجل (مواليد 1981) الإنتحار بإستخدام السكين داخل منزله في منطقة الأمين"، مبينة أنه "تم نقله إلى المستشفى وحالته الصحية خطرة".

وتابعت المصادر أن "ليلة أمس شهدت منطقة الطارمية حادث قتل لامرأة من قبل شقيقها وذلك بدافع (غسل عار)".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني آخر، بـ"مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع على طريق فاو- بصرة، فجر اليوم".

من جهة أخرى، "توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون من عائلة واحدة بحادث سير مروع قرب قضاء بيجي في صلاح الدين فجر اليوم".