العراق.. اعتقال عنصر من جماعة "اليماني" بحوزته منشورات تشكك بـ"الزيارة الأربعينية"

شفق نيوز / اعتقلت قوات الأمن العراقية، يوم الجمعة، مواطناً يحمل منشورات تشكك بـ"الزيارة الأربعينية" في محافظة ذي قار، جنوب العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "فريقاً أمنياً خاصاً تلقى معلومات استخباراتية دقيقة عن وجود مواطن في قضاء الجبايش (أقصى جنوبي محافظة ذي قار) ينحدر من إحدى مناطق محافظة ديالى، بحوزته منشورات تشكك بمصادر المذهب الشيعي و(الزيارة الأربعينية)".

وأضاف المصدر، أن "المتهم ينتمي لجماعة (أحمد ابن الحسن) المعروف بما يسمى (اليماني)"، لافتا إلى أن "المتهم نُقل إلى مركز احتجاز خاص، لدى قسم الاستخبارات بالمحافظة، لإكمال إجراءات التحقيق معه".

وكانت قيادة عمليات سومر، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية، في المحافظات الجنوبية، دون أي حادث أو خرق يذكر، باستثناء حادث سير أودى بحياة مواطن.