العثور على جثة شاب في بغداد بعد 11 يوماً من اختفائه بديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بالعثور على جثة شاب في نهر دجلة بمنطقة الكريعات بالعاصمة بغداد، بعد 11 يوما من اختفائه بمزرعة داخل المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشاب ويدعى محمد عبدالجبار، كان قد فقد أثره خلال رحلة سياحية بمزرعة في منطقة جديدة الشط بمحافظة ديالى قبل 11 يوما"، مبينا أنه "تم العثور على جثته غريقا في نهر دجلة بمنطقة الكريعات في العاصمة بغداد اليوم".

وأضاف أن "النجدة النهرية انتشلت جثة الشاب ونقلتها للطب العدلي، وبحوزته مستمسكاته وهاتفه"، مبينا أن "التحقيقات الاولية تشير إلى أن حادث الغرق وفقدانه ناتج عن سقوطه في مياه نهر دجلة خلال تواجده بالمزرعة التي كانت على ضفة النهر بمحافظة ديالى".

وأكد المصدر، أن "مياه النهر نقلت الجثة الى الكريعات وتم انتشالها بعد عملية بحث واسعة استمرت لأيام".