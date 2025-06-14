العثور على جثة شاب عليها اثار اطلاقات نارية في البصرة

شفق نيوز/ سجلت محافظة البصرة، اليوم السبت، حالة قتل شاب، اضافة الى انتحار فتى بعد اطلاق النار على نفسه، ويأتي ذلك بالتزامن مع العثور على مخلفات حربية قديمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، انه "تم العثور على جثة الشاب المدعو (م، ص، ز، خ) تولد 1991، وهو كاسب يسكن قضاء الزبير منطقة المزارع"، موضحا ان "الجثة عليها اطلاقات نارية في الرأس واليد اليمنى، مع تهشم اليد اليسرى من قبل مجهولين".

واضاف انه "تم الكشف على الجثة من قبل مفرزة الادلة الجنائية ومركز شرطة الرميلة وارسالها الى الطبابة العدلية، كما دونت أقوال والدة المشتكي، وطلب الشكوى ضد الجناة المجهولين حين التعرف عليهم".

كما قال المصدر، إن "قيادة شرطة البصرة سجلت حادث انتحار المدعو (ج، أ، ش، ج) تولد 2012 ، وهو كاسب يسكن قضاء الزبير، بعد اطلاق النار على نفسه بواسطة بندقية كلاشنكوف".

ولفت الى ان "الفتى مصاب بطلقة نارية في الرأس، وتم ارسال الجثة الى الطبابة العدلية، بعد تدوين افادات عائلته".

وعلى صعيد ذي صلة، اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، العثور على مخلفات حربية قديمة في منطقة خمسة ميل، تحت "مجسر الكزيزة".

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المخلفات الحربية عبارة عن قنابر هاون عيار 120 ملم عدد 3، فضلا عن قنابر مدفع عيار 100 ملم عدد 2، و قنبرة مدفع عيار 130 ملم عدد واحد"، مؤكدا انه "تم رفعها من قبل مفارز الدفاع المدني قسم المعالجة، بدون حادث يذكر".