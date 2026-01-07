الصدر يوجه رسالة لأهالي ميسان ويحذر "الوقحين": لا تختبروا صبرنا (صور وفيديو)

شفق نيوز- ميسان

وجه زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، رسالة إلى أهالي ميسان، جنوبي العراق، شدد فيها على ضرورة تعاون الجميع مع القوات الأمنية لحفظ الأمن والسلام في المحافظة، فيما حذر مما أسماهم بـ"الوقحين" بعدم اختبار صبرهم، وذلك على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة

وجاء في نص رسالة الصدر التي ألقاها مبعوثه حازم الأعرجي إلى محافظة ميسان واطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "نشكر أهالي العمارة، وهم كما عهدناهم محبون لوطنهم ويتحلون بالحكمة والحنكة، ولا ينجرون خلف مخططات الميليشيات الوقحة التي أغاضتها محبة ميسان للوطن وآل الصدر، والشكر موصول لقواتنا الأمنية الوطنية لحفظ الأمن والسلام وعلى الجميع التعاون معهم".

وأضاف الصدر في رسالته: "أكرر ليس على الوقحين اختبار صبرنا فأخلاقنا تناقض أخلاقكم ولنا ديننا ولكم دينكم ولنا حسيننا ولكم يزيدكم ولنا الآخرة ولهم قعر الدنيا والسلام المحب لكم".

وشهدت ميسان، مؤخراً، توترات أمنية وعمليات اغتيال ما دفع السلطات الأمنية في المحافظة إلى فرض حظر للتجوال ابتداءً من الساعة 12 من منتصف ليلة أمس وحتى السادسة من صباح اليوم، إلى جانب شن القوات الأمنية حملات للبحث عن المطلوبين والمتسببين بالنزاعات العشائرية.

وكان من أبرز الأحداث الأمنية الأخيرة اغتيال حسين العلاق الملقب بـ(الدعلج) وهو قيادي في "سرايا السلام" الجناح العسكري لزعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر.

وعلى إثر ذلك أقدم عناصر من سرايا السلام، على حرق مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير، على خلفية مقتل "الدعلج" المطلوب للقضاء بعدة جرائم أبرزها اتهامه بقضية مقتل (وسام العلياوي) القيادي في عصائب أهل الحق الجناح العسكري التابع لقيس الخزعلي قبل سنوات.