سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشروع بعمليتين أمنيتين في كركوك وسامراء

Category: أمـن

Date: 2022-10-16T07:19:04+0000
الشروع بعمليتين أمنيتين في كركوك وسامراء

شفق نيوز/ شرعت قطعات الحشد الشعبي وسرايا السلام، يوم الأحد، بعمليتين أمنيتين في مدينتي كركوك وسامراء.

وذكر بيان لاعلام الحشد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء 40 بالحشد الشعبي شرعت بعملية أمنية لدهم وتفتيش وتطهير المناطق الواقعة قرب نهر الزاب في محافظة كركوك".

واوضح ان "العملية تهدف لملاحقة العناصر الإرهابية بعد ورود معلومات استخبارية بتسلل عناصر داعش إلى بعض القرى لتهديد المواطنين في المحافظة".

في السياق، نفذت قطعات سرايا السلام اللواء 314 في الحشد بعملية امنية في منطقة الحويش غرب مدينة سامراء المقدسة.

وأفاد بيان للسرايا بأن "العملية تهدف لمسح وتفتيش المنطقة تعزيزاً لأمنها وأمن سامراء بالكامل"، مشيراً الى ان "قطعات سرايا السلام تواصل تنفيذ واجباتها الامنية باستمرار منعاً لتسلل العدو، وحماية للأهالي والمقدسات".

related

سرية حماية قائد عسكري تتعقب "ضعاف النفوس" في كركوك

Date: 2021-09-01 20:46:55
سرية حماية قائد عسكري تتعقب "ضعاف النفوس" في كركوك

"سرايا السلام" تؤشر انخراط "دواعش" بين المدنيين وتحذر من "هجمات غادرة"

Date: 2022-07-25 15:23:22
"سرايا السلام" تؤشر انخراط "دواعش" بين المدنيين وتحذر من "هجمات غادرة"

مقتل واصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

Date: 2019-12-07 10:43:49
مقتل واصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

سرايا الصدر تعلن قتل 8 عناصر من داعش في سامراء

Date: 2019-12-14 18:03:29
سرايا الصدر تعلن قتل 8 عناصر من داعش في سامراء

اعتقال أمراء وقياديين بداعش في كركوك والحشد يقر: اسلحة التنظيم تطورت

Date: 2020-05-09 14:06:55
اعتقال أمراء وقياديين بداعش في كركوك والحشد يقر: اسلحة التنظيم تطورت

مغلقة منذ 14 عاما.. افتتاح أكثر من 20 طريقا في سامراء

Date: 2021-05-27 10:35:44
مغلقة منذ 14 عاما.. افتتاح أكثر من 20 طريقا في سامراء

الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” جنوب غرب كركوك

Date: 2022-04-26 20:26:41
الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” جنوب غرب كركوك

هل شنت القوات الامريكية قصفا على مدينة عراقية؟ .. سرايا الصدر تجيب

Date: 2020-03-29 07:25:43
هل شنت القوات الامريكية قصفا على مدينة عراقية؟ .. سرايا الصدر تجيب