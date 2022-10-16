الشروع بعمليتين أمنيتين في كركوك وسامراء

شفق نيوز/ شرعت قطعات الحشد الشعبي وسرايا السلام، يوم الأحد، بعمليتين أمنيتين في مدينتي كركوك وسامراء.

وذكر بيان لاعلام الحشد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء 40 بالحشد الشعبي شرعت بعملية أمنية لدهم وتفتيش وتطهير المناطق الواقعة قرب نهر الزاب في محافظة كركوك".

واوضح ان "العملية تهدف لملاحقة العناصر الإرهابية بعد ورود معلومات استخبارية بتسلل عناصر داعش إلى بعض القرى لتهديد المواطنين في المحافظة".

في السياق، نفذت قطعات سرايا السلام اللواء 314 في الحشد بعملية امنية في منطقة الحويش غرب مدينة سامراء المقدسة.

وأفاد بيان للسرايا بأن "العملية تهدف لمسح وتفتيش المنطقة تعزيزاً لأمنها وأمن سامراء بالكامل"، مشيراً الى ان "قطعات سرايا السلام تواصل تنفيذ واجباتها الامنية باستمرار منعاً لتسلل العدو، وحماية للأهالي والمقدسات".