السوداني: لا تسامح مع مثيري الفتن

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث الأوضاع والملفات الأمنية والعسكرية في العراق والمنطقة.

وأكد المجلس، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تضامن العراق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي "تتعرض لعدوان صهيوني سافر، يهدف الى توسعة الصراع وزعزعة الأمن الاقليمي والدولي"، مجدداً استعداد العراق لتقديم كل أنواع المساعدة الممكنة للشعب الإيراني لمعالجة آثار العدوان.

وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن في العراق"، مشيراً الى سابق توجيهاته لوزارة الخارجية "بالعمل على ما يلزم في الهيئات الدولية والأممية لحفظ السيادة العراقية، ورفض التجاوزات التي ارتكبها الكيان الصهيوني".

كما جدد توجيهاته ببذل أقصى الجهود لتسهيل نقل العراقيين العالقين في دول المنطقة، وإعادتهم الى أرض الوطن، بمن فيهم الموجودون في ايران.

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد استعراض عدد من الملفات ذات الصلة، وكل ما يتعلق بتطورات الأزمة التي تشهدها المنطقة".

وفي هذا الصدد أكد السوداني، بحسب البيان، "قدرة أجهزة الدولة على استدامة الاستقرار الداخلي، وامكانيتها المهنية العالية في مواجهة مختلف التحديات".

وشدد المجلس، خلال الاجتماع على "الملاحقة القانونية لمثيري الفتن، وكل من يعمل على نشر الأكاذيب، ممن يستغلون الأوضاع في المنطقة، بهدف الإساءة الى الاستقرار في عموم البلاد".