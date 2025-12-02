السلطات العراقية تحذر من استخدام "ضوء الليزر" قرب المطارات

شفق نيوز- بغداد

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً شديد اللهجة بشأن استخدام ضوء الليزر قرب المطارات العسكرية والمدنية.

وقالت القيادة في بيان، أوردته خلية الاعلام الامني العراقي، لوكالة شفق نيوز، إن استخدام الليزر يشكل "مخاطر جدية على سلامة الطيران العسكري والمدني"، وقد يؤثر على رؤية الطيارين أثناء الإقلاع والهبوط، ما يهدد سلامة الأفراد والممتلكات ويؤثر على سمعة البلاد.

وأكدت القيادة أن "استخدام ضوء الليزر بجميع أنواعه داخل المناطق المحيطة بالمطارات أو القريبة منها ممنوع منعاً باتاً، سواء من قبل عناصر القوات الأمنية أو المدنيين"، مشددة على أن كل من يخالف هذا التوجيه "سيحال إلى القضاء وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".