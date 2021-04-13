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السلطات العراقية تبحث عن عبوات ناسفة في طريق دولي تعرضت فيه أرتال التحالف لتفجيرات

Category: أمـن

Date: 2021-04-13T11:48:06+0000
السلطات العراقية تبحث عن عبوات ناسفة في طريق دولي تعرضت فيه أرتال التحالف لتفجيرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة الديوانية جنوبي العراق يوم الثلاثاء بشروع فرق مكافحة المتفجرات بإجراء مسح على الطريق الدولي في المحافظة من أجل تطهيره من العبوات الناسفة التي تستهدف ارتال التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات مكافحة المتفجرات تجري مسحا ميدانيا لطريق الدولي -الطريق السريع بحثاً عن أي عبوات ناسفة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، التي تستهدف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف.

وتتعرض أرتال التحالف الدولي الى هجمات منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس"بضربة جوية من طائرة امريكية بلا طيار قرب مطار بغداد الدولي في مطلع العام 2020.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل شيعية موالية لإيران باستهداف الأرتال والقواعد العسكرية التي تتواجد فيها قوات التحالف، والقوات الأمريكية في العراق.

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