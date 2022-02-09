السلطات الامنية تستعد لزيارة مليونية في بغداد

شفق نيوز/ ناقشت قيادة عمليات بغداد يوم الأربعاء الخطط المعدة لتأمين زيارة مرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم بمناسبة ذكرى وفاته الموافق لـ25 رجب بالتقويم الهجري.

ويقصد مئات الآلاف من الزائرين الشيعة الجعفرية مرقد الإمام موسى بن جعفر والذي يضم أيضا مرقد حفيده محمد بن علي في مدينة الكاظمية في العاصمة العراقية لإحياء ذكرى وفاة الأول في كل عام.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم، أن قائدها ترأس مؤتمراً أمنياً في مقر الفرقة الثانية شرطة اتحادية بحضور اللواء الركن قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد/الكرخ وقادة الفرق وامري التشكيلات مع ضباط هيئة ركن القيادة ومديري الأجهزة والوكالات الاستخبارية لمناقشة خطة تامين الحماية للزيارة الرجبية الخاصة بذكرى وفاة الامام موسى بن جعفر (الكاظم) وذلك في الـ(25) من رجب.

وأوضح البيان أنه تم خلال المؤتمر عرض الخطط الخاصة بتأمين الحماية للطرق التي يسلكها الزائرون، والمواكب الحسينية المنتشرة عليها، وآلية التنسيق واسناد الدوائر الخدمية والصحية والهيئات الساندة لها والارتقاء بمستوى عملها في تقديم الخدمات للزائرين ومعالجة السلبيات من خلال مناقشة تقارير عن الزيارات السابقة تمهيداً لتلافيها في هذه الزيارة.

كما اكد قائد العمليات على ضرورة الاستمرار بالعمليات التعرضية الاستباقية المبنية على المعلومات الاستخبارية في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي، لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه إيقاع الأذى بأبناء شعبنا الكريم وتعكير صفو الزيارة.