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الداخلية تكلف قرابة 500 منتسب بتولي مهمة حماية مطار كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-05-23T04:48:13+0000
الداخلية تكلف قرابة 500 منتسب بتولي مهمة حماية مطار كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بأن وزارة الداخلية كلفت قرابة 500 منتسب من ملاكاتها في مهمة حماية مطار كركوك الدولي تمهيدا لإفتتاح أمام حركة الملاحة الجوية الداخلية والخارجية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أوامر صدرت من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي بتسلم أمن المطار من قبل قوة يتخطى عددها 450 منتسبا.

وأضاف المصدر أن الأوامر الصادرة من الغانمي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الموافق 23 - 5 - 2021، وسيم توزيع المهام على القوات التي كلفت بحماية المطار.

يشار إلى أن مطار كركوك قد إستكمال التحضيرات كافة للبدء بعملية تسيير الرحلات الجوية الداخلية بين المحافظات العراقية كخطوة أولى وبعدها ينطلق لآفاق العالم الخارجي.

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