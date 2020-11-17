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الداخلية العراقية تدشن نظاماً أمنياً جديداً يضاهي دولاً متطورة

Category: أمـن

Date: 2020-11-17T19:34:37+0000
الداخلية العراقية تدشن نظاماً أمنياً جديداً يضاهي دولاً متطورة

شفق نيوز/ أعلنت الداخلية العراقية، الثلاثاء، تفعيل نظام المعلومات الجغرافية- GIS- الذي قالت إنه يضاهي ما معمول به في دول متطورة.

وقال اللواء خالد المحنا الناطق باسم الداخلية في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن النظام الجديد سيستخدم في حالات ضبط التهريب واختراق الحدود، عبر آلية كشف مركزية بمنظومة في وكالة الوزارات لشؤون الاستخبارات.

وأضاف أن وزير الداخلية عثمان الغانمي يبدي اهتماما خاصا لاستخدام التقنيات الحديثة لتتبع المتهمين في الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمراقبة، حيث أن هذه التقنيات ساهمت بكشف جرائم وضبط متهمين خطرين.

 

 

 

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