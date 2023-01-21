"الخوف" ينهي حياة امرأة نجفية بعد مداهمة أمنية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم السبت، بوفاة امرأة نجفية نتيجة مداهمة منزلها شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة نجفية توفيت بسبب الخوف الذي أصابها نتيجة مداهمة منزلها بناحية الحيدرية شمالي النجف من قبل قوة امنية تابعة لجهاز المكافحة من أجل اعتقال ابنها المطلوب وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وبين المصدر، ان "جثة المرأة نقلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتح تحقيق موسع بالحادث لمعرفة ملابساته".