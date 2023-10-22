واشنطن توجه بمغادرة عائلات دبلوماسييها والموظفين غير الضروريين للعراق وعدم استخدام مطار بغداد

شفق نيوز/ وجهت وزارة الخارجية الامريكية، يوم الأحد، بمغادرة عائلات دبلوماسييها والموظفين غير الضروريين من العراق، محذرة من عمليات "اختطاف".

ودعت وزارة الخارجية الامريكية، في بيان مواطنيها الى "عدم السفر إلى العراق بسبب الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وقدرة بعثة العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".

وتعرضت القوات الامريكية في قاعدتي حرير وعين الاسد باربيل والانبار الى اكثر من استهداف بطائرات مسيرة، حسبما اعلنت الفصائل المسلحة.

ووجهت الوزارة بمغادرة "أفراد الأسرة المؤهلين وموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين من سفارة الولايات المتحدة في بغداد والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة ضد موظفي الحكومة الأمريكية ومصالحها".

وأوضحت، "يواجه المواطنون الأمريكيون في العراق مخاطر كبيرة على سلامتهم وأمنهم، بما في ذلك احتمال العنف والاختطاف"، مشيرة الى ان "الجماعات الإرهابية والمتمردة تهاجم بانتظام قوات الأمن العراقية والمدنيين. مناهضة للولايات المتحدة كما تهدد الميليشيات المواطنين الأمريكيين والشركات الدولية في جميع أنحاء العراق".

ولفتت الى ان "الهجمات تحدث باستخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة والنيران غير المباشرة والمركبات الجوية بدون طيار في العديد من مناطق البلاد، بما في ذلك بغداد والمدن الكبرى الأخرى. في حالات الطوارئ، تكون الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين في العراق محدودة بسبب القيود الصارمة المفروضة على تحركات موظفي الحكومة الأمريكية".

وزاد البيان، "تحدث المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات بشكل متكرر في جميع أنحاء البلاد. يمكن أن تتطور هذه الأحداث بسرعة دون إشعار مسبق، وغالبًا ما تؤدي إلى انقطاع حركة المرور والنقل والخدمات الأخرى، وتتحول في بعض الأحيان إلى أعمال عنف".

وتابعت الخارجية الاميركية، "لا تسافر بالقرب من الحدود الشمالية للعراق بسبب التهديد المستمر بالهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية، والصراع المسلح، والقصف الجوي، والاضطرابات المدنية. ويجب على مواطني الولايات المتحدة بشكل خاص تجنب المناطق القريبة من الجماعات المسلحة في شمال العراق، والتي تم استهدافها بضربات جوية من قبل جيوش الدول المجاورة".

واوضحت "لا ينبغي لمواطني الولايات المتحدة السفر عبر العراق للمشاركة في نزاع مسلح في سوريا، حيث سيواجهون مخاطر شخصية شديدة (الاختطاف أو الإصابة أو الموت) ومخاطر قانونية (الاعتقال والغرامات والطرد). أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أنها ستفرض أحكاما بالسجن تصل إلى عشر سنوات على الأفراد الذين يعبرون الحدود العراقية السورية بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يعد القتال نيابة عن منظمات إرهابية محددة أو دعمها جريمة بموجب قانون الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن وغرامات كبيرة في الولايات المتحدة".

وختمت بالقول، "بسبب المخاوف الأمنية، صدرت تعليمات لموظفي الحكومة الأمريكية في بغداد بعدم استخدام مطار بغداد الدولي. بسبب المخاطر التي يتعرض لها الطيران المدني العامل في منطقة بغداد لمعلومات الطيران، قامت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بتمديد لائحة الطيران الفيدرالية الخاصة (SFAR) لمدة عامين إضافيين والتي تحظر بعض الرحلات الجوية على ارتفاعات أقل من 32000 قدم. لمزيد من المعلومات، يجب على مواطني الولايات المتحدة الرجوع إلى المحظورات والقيود والإشعارات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية".