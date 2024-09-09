الحشد الشعبي يرصد تحركات لعناصر داعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في الحشد الشعبي، يوم الاثنين، عن رصد تحركات لعناصر تنظيم داعش في عدد من الأودية والمناطق جنوبي المحافظة.

وقال نائب قائد عمليات الشمال وشرق دجلة، أبو رضا النجار، لوكالة شفق نيوز، إن "استخبارات اللواء 16 في الحشد الشعبي رصدت تحركات لعناصر داعش الإرهابي في وديان، يرغون، والجنابيين، والخاصة، وتلول علاس، جنوبي كركوك وتم إطلاق عملية أمنية واسعة لتعقب فلول الإرهاب".

وأضاف "تهدف العملية إلى ملاحقة الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية ومنعها من إعادة تنظيم صفوفها"، مشيراً إلى أن العملية "أسفرت عن العثور على أربع عبوات ناسفة تم تفكيكها وعربة تابعة للتنظيم".

بدوره أكد آمر اللواء 16 في الحشد الشعبي أبو ثائر البشيري، لوكالة شفق نيوز، أن "قوات اللواء إلى جانب اللواء 42 من الجيش العراقي شاركت في العملية الأمنية لتأمين هذه المناطق".

ولفت إلى أن "هذه الوديان مناطق صعبة جغرافياً لذلك يتم استغلالها من قبل الإرهابيين، ودخول قطعات الحشد إليها مهم لتمشيط المنطقة وتدمير أي مضافات تابعة للتنظيم".