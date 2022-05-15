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الجيش العراقي والبيشمركة يجهضان آمال داعش بالعودة لمعاقله بين محافظتين

Category: أمـن

Date: 2022-05-15T12:17:31+0000
الجيش العراقي والبيشمركة يجهضان آمال داعش بالعودة لمعاقله بين محافظتين

شفق نيوز/ كشف قائد في قوات البيشمركة، يوم الأحد، عن نجاح عمليات أمنية بمنع عودة تنظيم داعش الى معاقله بين كركوك وصلاح الدين.

وقال معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه – حمرين) اللواء محمد رستم، لوكالة شفق نيوز، ان "قوات البيشمركة وبمشاركة قوات الجيش دمرت معاقل واوكاراً جديدة لداعش حاول التنظيم إعادة إحيائها في المناطق والقواطع الممتدة بين كركوك وصلاح الدين، وتمكنت من تدمير بؤر واسلحة وتفجير عبوات ناسفة معدة للهجوم".

وبين ان "ألوية 9 و144 و17 من البيشمركة وبالاشتراك مع قوات الجيش والاسايش نفذت عمليات امنية شاملة بدءا من حدود كركوك والمناطق الشاغرة وصولا الى اطراف قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، وبتنسيق منظم بين البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية".

وأكد رستم "استمرار العمليات المشتركة في المعاقل الساخنة لمنع داعش من احياء معاقله واوكاره للاعداد لهجمات إرهابية أو فتح طرق وممرات تسلل جديدة تستهدف القوات الأمنية والبيشمركة والقرى السكنية".

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