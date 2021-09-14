التحالف الدولي ينأى بنفسه عن ضربات "الحدود"

شفق نيوز/ نأى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، بنفسه عن ضربات جوية على حدود العراق وسوريا.

وقال التحالف في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، "يمكن أن نؤكد أننا لم نشن غارات جوية في البوكمال في 14 سبتمبر 2021".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "أربع ضربات جوية مجهولة المصدر، استهدفت قوات الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا في منطقة القائم بالأنبار التي يقابلها البوكمال من الجانب السوري".

وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن تدمير 3 عجلات للحشد الشعبي دون خسائر بشرية، وفق معلومات أولية.

فيما أشار قائممقام القائم أحمد المحلاوي لوكالة شفق نيوز، إلى أن الضربات الجوية كانت داخل الأراضي السورية ولم تسفر عن أية أضرار في الأراضي العراقية.

وتنتشر قوات الحشد الشعبي في المنطقة الحدودية بمحافظة الأنبار، وفي الجانب الآخر من الحدود تنتشر فصائل شيعية موالية لإيران، وسبق للطائرات الأمريكية إن قصفت قوات الحشد في تلك المناطق على حدود البلدين.