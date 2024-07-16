التحالف الدولي لشفق نيوز: دفاعاتنا الجوية أسقطت المسيرتين في عين الأسد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرتين تم رصدهما من قبل منظومة الدفاع الجوي (coyote) وهما تتجهان نحو قاعدة عين الأسد وتم التصدي لهما وتدميرها".

وبين أن "الطائرتين كانتا مفخختان، إحدهما تم إسقاطها في محيط القاعدة، والأخرى دخلت الأجواء وجرى إسقاطها في مكان فارغ داخل القاعدة، من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن "طائرتين مسيرتين استهدفتا محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل وما إذا كانت هناك إصابات بشرية أو خسائر مادية.