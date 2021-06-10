البيشمركة والجيش العراقي يدخلان حالة الإنذار في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بدخول قوات البيشمركة والجيش العراقي بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة حالة الإنذار نتيجة ورود معلومات بتحرك لمسلحي تنظيم داعش.

وقال المصدر، وهو من قوات البيشمركة، لوكالة شفق نيوز، إن البيشمركة دخلت مرحلة الإنذار "ج" بعد ورود معلومات عن تحركات لمسلحي داعش في أطراف كركوك وقضاء دبس.

وأضاف أن قوات الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى دخلت أيضاً في حالة الإنذار خشية شن داعش هجمات في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن "قيادات الجيش والأجهزة الأمنية وجهت نداء لمنتسبيها من أجل الالتحاق بقطعاتهم على الفور".