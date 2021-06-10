سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البيشمركة والجيش العراقي يدخلان حالة الإنذار في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-06-10T21:33:41+0000
البيشمركة والجيش العراقي يدخلان حالة الإنذار في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بدخول قوات البيشمركة والجيش العراقي بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة حالة الإنذار نتيجة ورود معلومات بتحرك لمسلحي تنظيم داعش.

وقال المصدر، وهو من قوات البيشمركة، لوكالة شفق نيوز، إن البيشمركة دخلت مرحلة الإنذار "ج" بعد ورود معلومات عن تحركات لمسلحي داعش في أطراف كركوك وقضاء دبس.

وأضاف أن قوات الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى دخلت أيضاً في حالة الإنذار خشية شن داعش هجمات في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن "قيادات الجيش والأجهزة الأمنية وجهت نداء لمنتسبيها من أجل الالتحاق بقطعاتهم على الفور".

related

داعش يهاجم الجيش العراقي في كركوك والبيشمركة تدخل حالة انذار

Date: 2021-05-05 21:11:11
داعش يهاجم الجيش العراقي في كركوك والبيشمركة تدخل حالة انذار

ضباط بيشمركة في معسكر الكسك.. واستكمال تشكيل مراكز التنسيق

Date: 2021-05-24 14:54:29
ضباط بيشمركة في معسكر الكسك.. واستكمال تشكيل مراكز التنسيق

وزير الدفاع العراقي يصل إلى كركوك لتنفيذ اتفاق بين بغداد وكوردستان

Date: 2021-05-20 06:49:12
وزير الدفاع العراقي يصل إلى كركوك لتنفيذ اتفاق بين بغداد وكوردستان

السلطات العراقية تعلن ضبط منصات صواريخ استهدفت البيشمركة قرب اربيل

Date: 2021-03-30 10:04:56
السلطات العراقية تعلن ضبط منصات صواريخ استهدفت البيشمركة قرب اربيل

بدءاً من الأسبوع المقبل.. قوات البيشمركة تعود إلى كركوك

Date: 2021-05-21 20:44:43
بدءاً من الأسبوع المقبل.. قوات البيشمركة تعود إلى كركوك

اغلاق طرق بين أربيل وكركوك

Date: 2019-10-06 12:22:49
اغلاق طرق بين أربيل وكركوك

جرحى من الجيش العراقي بانفجار في داقوق كركوك

Date: 2020-11-26 22:30:51
جرحى من الجيش العراقي بانفجار في داقوق كركوك

سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص قرب كركوك

Date: 2020-12-09 18:07:42
سقوط جندي عراقي ضحية برصاص قناص قرب كركوك