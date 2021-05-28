سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البيشمركة تكشف عن أسباب دمج صلاح الدين وكركوك بمركز تنسيق مشترك

Category: أمـن

Date: 2021-05-28T12:14:58+0000
البيشمركة تكشف عن أسباب دمج صلاح الدين وكركوك بمركز تنسيق مشترك

شفق نيوز/ كشف قائد عسكري في قوات البيشمركة اليوم الجمعة، عن اسباب عدم فتح مركز تنسيق مشترك مستقل في صلاح الدين، مبينا ان دمج صلاح الدين وكركوك بمركز واحد حسب التبعية العسكرية.

وقال اللواء محمد رستم محمد؛ إن المطالب فتح مركز تنسيق مشترك في قضاء طوزخورماتو التابع لصلاح الدين هي مطالب مشروعة، وتهدف لمعالجة الثغرات والبؤر الإرهابية بين كركوك وصلاح الدين، لكن وزارة البيشمركة ارتأت دمج مركز طوز خورماتو بمركز كركوك وعبر ممثلين من الطوز وفقا للتبعية العسكرية للبيشمركة في طوز خورماتو التي كانت تابعة لمحور كركوك.

واشار محمد؛ الى أن مركز التنسيق المشترك في كركوك سيعمل وفق خطط محكمة لاحتواء الخطر الامنية، ومحاولات تمدد التنظيمات الارهابية في اطراف طوز خورماتو المحاذية لمحافظة كركوك وحماية المناطق السكنية والقطعات الأمنية من أي تعرضات إرهابية.

واوضح ان الاتفاقات الأمنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة؛ اقرت فتح 4 مراكز تنسيق مشترك في ديالى وكركوك ونينوى ومخمور لمعالجة الثغرات والفراغات الامنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من مواقعها عام 2017.

وكشف معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة (حمرين – قره تبه) اللواء محمد رستم محمد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز؛ بنود اتفاقية التنسيق المشترك بين الدفاع والبيشمركة والتي تتضمن 4 بنود؛ الاول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الامنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، وأما الرابع هو عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار داعش الى جانب تبادل المعلومات الامنية والاستخبارية لمكافحة الارهاب.

related

داعش يهاجم الجيش العراقي في كركوك والبيشمركة تدخل حالة انذار

Date: 2021-05-05 21:11:11
داعش يهاجم الجيش العراقي في كركوك والبيشمركة تدخل حالة انذار

القوات العراقية تصد هجوما لداعش وتقبض على عنصرين بالتنظيم

Date: 2020-04-18 07:47:26
القوات العراقية تصد هجوما لداعش وتقبض على عنصرين بالتنظيم

دعوة للتنسيق الثلاثي لتطهير "شريط النار" من داعش

Date: 2020-08-27 16:49:56
دعوة للتنسيق الثلاثي لتطهير "شريط النار" من داعش

مطالبات بتنسيق "عسكري" بين بغداد وأربيل لضبط "المنفلتة"

Date: 2021-04-22 14:55:24
مطالبات بتنسيق "عسكري" بين بغداد وأربيل لضبط "المنفلتة"

10 ضربات جوية وعملية تمشيط واسعة بين صلاح الدين وكركوك

Date: 2021-03-03 08:11:03
10 ضربات جوية وعملية تمشيط واسعة بين صلاح الدين وكركوك

اصابة عميد بالجيش وعدد من حماياته بتفجير في محافظة عراقية

Date: 2019-12-30 11:09:35
اصابة عميد بالجيش وعدد من حماياته بتفجير في محافظة عراقية

بدءاً من الأسبوع المقبل.. قوات البيشمركة تعود إلى كركوك

Date: 2021-05-21 20:44:43
بدءاً من الأسبوع المقبل.. قوات البيشمركة تعود إلى كركوك

تفكك خلية لداعش شاركت ضد البيشمركة بغزوتين وقتل عنصر بالتنظيم واصابة آخر

Date: 2020-11-19 07:44:33
تفكك خلية لداعش شاركت ضد البيشمركة بغزوتين وقتل عنصر بالتنظيم واصابة آخر