البيشمركة تكشف عن أسباب دمج صلاح الدين وكركوك بمركز تنسيق مشترك

شفق نيوز/ كشف قائد عسكري في قوات البيشمركة اليوم الجمعة، عن اسباب عدم فتح مركز تنسيق مشترك مستقل في صلاح الدين، مبينا ان دمج صلاح الدين وكركوك بمركز واحد حسب التبعية العسكرية.

وقال اللواء محمد رستم محمد؛ إن المطالب فتح مركز تنسيق مشترك في قضاء طوزخورماتو التابع لصلاح الدين هي مطالب مشروعة، وتهدف لمعالجة الثغرات والبؤر الإرهابية بين كركوك وصلاح الدين، لكن وزارة البيشمركة ارتأت دمج مركز طوز خورماتو بمركز كركوك وعبر ممثلين من الطوز وفقا للتبعية العسكرية للبيشمركة في طوز خورماتو التي كانت تابعة لمحور كركوك.

واشار محمد؛ الى أن مركز التنسيق المشترك في كركوك سيعمل وفق خطط محكمة لاحتواء الخطر الامنية، ومحاولات تمدد التنظيمات الارهابية في اطراف طوز خورماتو المحاذية لمحافظة كركوك وحماية المناطق السكنية والقطعات الأمنية من أي تعرضات إرهابية.

واوضح ان الاتفاقات الأمنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة؛ اقرت فتح 4 مراكز تنسيق مشترك في ديالى وكركوك ونينوى ومخمور لمعالجة الثغرات والفراغات الامنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من مواقعها عام 2017.

وكشف معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة (حمرين – قره تبه) اللواء محمد رستم محمد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز؛ بنود اتفاقية التنسيق المشترك بين الدفاع والبيشمركة والتي تتضمن 4 بنود؛ الاول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الامنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، وأما الرابع هو عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار داعش الى جانب تبادل المعلومات الامنية والاستخبارية لمكافحة الارهاب.