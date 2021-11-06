البيشمركة تعلن نجاح أول عملياتها المشتركة مع الجيش في نينوى

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن انتهاء العملية المشتركة التي نفذتها قوات البيشمركة والجيش العراقي في حدود محافظة نينوى "بنجاح".

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان العملية المشتركة بدأت في الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، وشاركت فيها قوات المحور السادس لقوات البيشمركة مع قيادة عمليات نينوى، لافتا الى ان القوتين التقيتا في الساعة الثانية عشرة ظهرا بين الفراغات الامنية في المحورين الاول والثاني للعملية.

واشار البيان الى انه خلال الالتقاء بين القوتين وبحضور قائد القوات الفرنسية في العراق تم عقد لقاء مشترك بين قائد محور (مخمور – ديبكه) وقائد عمليات نينوى.

ونوه البيان الى ان "العملية المشتركة جرت باسناد القوات الجوية العراقية وطائرات التحالف الدولي في مناطق كشاف العليا وكشاف السفلى وتم خلالها تطهير المنطقة من بقايا داعش والارهابيين والتي تقع في حدود بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، مشيرا الى تفتيش وتطهير المنطقة باكملها".

واضاف البيان ان "قسما اخر من العملية كان عبارة عن تطهير الجزر المتوسطة النائية التي تقع على نهر الزاب الكبير والتي كان كبار الارهابيين يتخذون منها مأوى لهم".

واشار البيان الى انها المرة الاولى التي تجرى فيها عملية مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في تلك المناطق، لافتا الى انها تاتي بعد التوصل لاتفاق بين الجانبين لتشكيل مركز للتنسيق المشترك بين اربيل وبغداد مع اربع مراكز مشتركة اخرى.

ونوه البيان الى انه في اللقاءات الاخيرة بين الوفد الرفيع لوزارة البيشمركة برئاسة رئيس الاركان والوفد الرفيع للقوات العراقية برئاسة نائب قائد العمليات، مبينا الى القوات ستكلف بمهام حماية المناطق التي تشكو الفراغ الامني بحيث تتم حمايتها بقوات مشتركة من البيشمركة والجيش العراقي.

وكان مصدر امني في نينوى قد أفاد، يوم السبت، بانطلاق عملية تمشيط واسعة للمناطق النائية المحيطة بقضاء مخمور، لمطاردة عناصر تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة عسكرية كبيرة من الجيش العراقي، اقتحمت في ساعات مبكرة من صباح اليوم منطقة (كشاف) والمناطق النائية المحيطة بها في قضاء مخمور، بحملة تفتيش وتطهير واسعة هناك".

واشار الى ان "المعلومات الاستخبارية تفيد بأن عناصر داعش يختبئون في منطقة (كشاف) بسبب طبيعتها الجغرافية الوعرة التي تسمح لهم بالتنقل والاختباء من دون كشفهم".

بدورها أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القطعات الامنية في قيادة عمليات نينوى وقوات المحور السادس التابعة للبيشمركة، انطلقت بعملية امنية وبإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، لتفتيش مناطق كشاف العليا وكشاف السفلى.

وبينت ان الهدف من العملية "ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في المناطق التي تقع بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية".

وشهد قضاء مخمور في الأشهر الأخيرة العديد من العمليات التي نفذها عناصر تنظيم داعش من نصب سيطرات وهمية واختطاف مدنيين ومنتسبين بالقوات الأمنية، ومهاجمة بعض القرى والقرويين.