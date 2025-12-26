البيشمركة ترصد "مسيّرة مجهولة" داخل حدود نوجول

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بأن قوات البيشمركة رصدت طائرة مسيّرة مجهولة الهوية داخل حدود ناحية نوجول ضمن قضاء طوزخورماتو، حيث جرى التعامل معها فور رصدها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات البيشمركة استهدفت طائرة مسيرة وأطلقت النار عليها أثناء تحليقها في ناحية نوجول بقضاء طوزخورماتو، دون أن يتم إسقاطها"، مشيرًا إلى أن "الطائرة غادرت الأجواء بعد ذلك".

وأوضح أن "الطائرة المسيّرة شوهدت في مرات سابقة بالقرب من مناطق انتشار القوات، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة في كل مرة يتم رصدها، نظرًا لما تشكله من تهديد محتمل".

وأضاف المصدر، أن "تنسيقًا أمنيًا مشتركًا أُنشئ عقب القصف الأخير الذي استهدف ناحية كورمور، ويضم قوات البيشمركة وقيادة عمليات شرق صلاح الدين وبمشاركة القوات العراقية، بهدف مراقبة المنطقة وتعزيز تبادل المعلومات والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة".

وأشار إلى أن "هذا التنسيق يأتي ضمن إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها، ومنع أي خروقات قد تؤثر على سلامة القوات أو المدنيين".

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن مدن الاقليم وبعض مناطق كركوك ونينوى وصلاح الدين.