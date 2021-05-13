البيشمركة تحذر: داعش يغير تكتيكاته ورقعة هجماته تتسع.. صور

شفق نيوز/ حذرت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، من اتساع رقعة الهجمات المسلحة لتنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها، وذلك بعد الهجمات الاخيرة على الجيش العراقي وقوات البيشمركة.

وقال رئيس اركان قوات البيشمركة الفريق جمال ايمنكي، لوكالة شفق نيوز، ان "عناصر تنظيم داعش يستغلون الفراغ الامني بسبب عدم التوصل الى اتفاق مع وزارة الدفاع العراقية لسد الثغرات الامنية في بعض المناطق".

وأشار الى ان "هذا الفراغ موجود منذ احداث 16 اكتوبر عام 2017، وعناصر داعش يشنون هجمات ارهابية على مواقع الجيش وكذلك البيشمركة ويوما بعد يوم تتوسع هذه الهجمات".

واضاف ايمنكي ان "مسلحي تنظيم داعش قاموا بتغيير تكتيكات عملياتهم العسكرية ضد قوات البيشمركة والجيش العراقي"، موضحا ان "عناصر داعش يشنون هجمات سريعة ليس الهدف منها السيطرة على منطقة معينة وانما استهدافها ومن ثم يلوذون بالفرار والان هم يمتلكون اسلحة متطورة كالنواظير الليلية المركبة على البنادق".

يشار إلى أن عناصر تنظيم داعش كثفوا في الآونة الأخيرة من الهجمات المسلحة والقصف لقوات الجيش العراقي والبيشمركة وفي مناطق متفرقة.