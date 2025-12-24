البصرة ونينوى.. انتحار شاب وإصابة اثنين بإطلاق نار واعتقال "متنمرين" على سائق

شفق نيوز- البصرة/ نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانتحار شاب عشريني في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، وإصابة شخصين آخرين أمام بوابة جامعة البصرة في حادثين منفصلين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً انتحر رمياً بالرصاص من سلاحه الشخصي (مسدس) في قضاء الزبير".

وأضاف أن "قوة أمنية فتحت تحقيقاً في الحادث ونقلت جثة الشاب إلى الطب العدلي".

وبين المصدر، أنه "في حادث آخر، أدى إطلاق نار متبادل أمام بوابة جامعة البصرة، وبالتحديد باب الزبير، إلى إصابة شخصين".

وأوضح المصدر ذاته أن "أسباب إطلاق النار لا تزال مجهولة حتى الآن".

وفي محافظة نينوى شمالي البلاد، اعتقلت القوات الأمنية ثلاثة أشخاص على خلفية مشاجرة عنيفة في دورة النبي يونس شرقي الموصل.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المشاجرة بدأت إثر حالة تنمّر تعرّض لها سائق مركبة من ذوي الهمم في المنطقة، ما دفعه إلى استدعاء عدد من أقاربه، لتتطوّر الحالة إلى مشاجرة واسعة".

وتسبّبت المشاجرة بقطع حركة السير في المكان وفق المصدر ذاته، واستخدمت خلالها العصي الخشبية (الهراوات)، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من المركبات المارّة.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية تدخّلت بشكل فوري، وتمكّنت من اعتقال ثلاثة من المتورّطين، وعرضهم على القضاء الذي قرر توقيفهم وإكمال التحقيق وفق الأطر القانونية.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديو تُظهر تفاصيل المشاجرة وحالة الفوضى التي رافقتها قبل تدخّل الشرطة.