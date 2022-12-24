الامن العراقي يحبط هجوما انتحارياً على احد قادة الحشد الشعبي

شفق نيوز / أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، اعتقال انتحاري حاول استهداف احد قادة الحشد في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "إستكمالًا لسلسة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي يُنفذها جهاز الأمن الوطني العراقي ضد فلول عصابات داعش الإرهابي، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الجهاز في محافظة ديالى وبكمين محكم من الإطاحة بإنتحاري كان يحاول تفجير نفسه واستهداف أحد قادة الحشد الشعبي في ديالى".

وأضاف البيان أن "يقظة رجال الأمن الوطني حالت دون تنفيذ عمليته الإجرامية، حيث جرى إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون" مؤكدا استمراره بـ"تنفيذِ واجباته الاستخبارية والعملياتية لملاحقة وتفكيك العصابات الإرهابية بكل حرفية وصمت حتى الوصول إلى عراق آمن ومستقر"