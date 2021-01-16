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الاطاحة بستة ارهابيين بينهم قيادي بـ"داعش" في اربع مدن عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-01-16T09:51:10+0000
الاطاحة بستة ارهابيين بينهم قيادي بـ"داعش" في اربع مدن عراقية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم السبت، القبض على ستة ارهابيين بينهم قيادي بتنظيم "داعش" باربع محافظات عراقية.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز،  إن جهاز مكافحة الإرهاب شرع بواجبات أمنية شملت مُحافظات مُختلفة، مبيناً أن عناصر الجهاز باشروا بالعملية الأولى في مُحافظة كركوك وشملت أقضية داقوق ثُم الحويجة والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصرين من عصابات داعـش الإرهابية.

وأضاف أن العملية الثانية نفذت في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين نتج عنها القبض على إرهابي آخر ينتمي لعصابات داعـش.

وأوضح أن العملية الثالثة نفذت في مُحافظتي الأنبار وبغداد في منطقتي الكرمة والتاجي ومركز مُحافظة بغداد والتي أسفرت عن إلقاء القبض ثلاثة عناصر بينهم قيادي في عصابات داعـش الإرهابية.  

وأكد المتحدث العسكري باسم الكاظمي اتخاذ الإجراءات القانونية اصولياً بحقهم.

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