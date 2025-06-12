الاستخبارات العراقية تعتقل 5 "إرهابيين" في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشر وبالتعاون مع لواء المشاة الخامس والسبعون والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي ومطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (1/4) ارهاب في ناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى، وتم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا".

ولفتت إلى أن العملية جاءت "استمرارا لنهجها الاستخباري التعرضي ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى وإثر كمائن محكمة".