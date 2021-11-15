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الاستخبارات العراقية تطيح بـ"شرعي" لدى داعش ينظم "توبة" عناصر الصحوات

Category: أمـن

Date: 2021-11-15T08:16:12+0000
الاستخبارات العراقية تطيح بـ"شرعي" لدى داعش ينظم "توبة" عناصر الصحوات

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على "شرعي كتبية الفاروق"، مشيراً إلى تورطه بعمليات استهداف صهاريج وقود ونصب عبوات ناسفة وتفجير مركز للشرطة في بابل.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز: "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزراة الداخلية وبعملية امنية، القت القبض على شرعي كتيبة الفاروق"، مبيناً أنه "اشترك باعمال ارهابية منها ضرب الصهاريج المحملة بمادة البنزين والكاز على الطريق الرابط بين الحصوة -المحمودية وادت الحادثة الى  حرق ٧صهاريج".

واشار إلى أنه اشترك أيضاً بـ"نصب ولصق العبوات الناسفة وتفجيرها، على المنتسبين في الاجهزة الامنية والمواطنين وادت الى استشهاد اربع اشخاص، فضلاً عن نصب عبوة ناسفة وتفجيرها داخل مركز شرطة القرية العصرية ادى الحادث الى انهيار المركز واغتيال افراد  الشرطة".

وأوضحت أن المعتقل "كان يشغل منصب شرعي لكتيبة الفاروق  وكان ينظم التوبة لابناء الصحوات بعد تسليم سلاحهم وتقديم المساعدات لجرحى داعش وتقديم والدعم اللوجستي لهم".

وبينت أن "اقواله دونت ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف  واتخذت بحقه الاجراءات القانونية.

 

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