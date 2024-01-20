الاستخبارات العراقية تصادر 58 عجلة مع سائقيها تستخدم لتهريب النفط

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات، يوم السبت، عن مصادرة 58 عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة في تهريب النفط ومشتقاته، وضبط 15 موقعاً نفطياً ضمن عدة محافظات.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي المشتقات النفطية في أكثر من محافظة".

وبيّنت أنه "على ضوء المعلومات تم تشكيل أكثر من فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المهربين والقبض عليهم من أجل الحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني".

ولفتت إلى أن "هذه العمليات النوعية التي شرعت بها وكالة الاستخبارات أثمرت خلال 30 يوماً الماضية عن مصادرة 58 عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة في تهريب النفط ومشتقاته بالإضافة إلى ضبط 15 موقعاً نفطية ومجموعة من العجلات دخل المواقع والتي تستخدم لتهريب هذه المشتقات ضمن محافظات عدة وأسفرت هذه العمليات مصادرة الاف الاطنان من النفط ومشتقاته الى الجهات المختصة".

وأشارت إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين واعترفوا صراحة بقيامهم بتهريب النفط ومشتقاته، كما أحيل المتهمين الى الجهات التحقيقية استعدادٍ لمثولهم أمام القضاء"، داعية المواطنين إلى "ضرورة الإبلاغ عن عصابات الجريمة المنظمة من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144".

وكانت وزارة النفط، قد أكدت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن هيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية بالتعاون مع الجهات الامنية الساندة أحبطت عملية تهريب 61 صهريجاً تحمل مادة الاسفلت المؤكسد والصفوة البيضاء والمخلفات النفطية.