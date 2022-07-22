اعتقال 5 أشخاص وتسجيل حوادث عدة في بغداد وذي قار

شفق نيوز / ألقت قوات الأمن العراقية، يوم الجمعة، القبض على خمسة أشخاص بتهم مختلفة، فيما أكدت تسجيل حوادث متفرقة في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوات الأمن اعتقلت مبتزاً إلكترونياً ساوم فتاة على نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ من المال ضمن منطقة (المنصور) من قبل دوريات نجدة اليرموك".

وبحسب المصدر، اعتقلت قوات الأمن شخصين يستقلان عجلتين نوع حمل وعثر بداخلهن على أجهزة طبية (رنين مغناطيسي) ولا يحملان أي تخويل رسمي ضمن سيطرة التاجي من قبل دوريات نجدة التاجي، فيما اعتقلت دوريات نجدة الغزالية رجلاً وامرأة، ضبط بحوزتهما مبلغ من المال مزور ضمن المنطقة المذكورة".

في شأن آخر، أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بتسجيل عدة حوادث أمنية خلال الساعات الماضية، بينها وفاة معلم بحادث سير شمالي المحافظة.

وذكر المصدر للوكالة، أن "شخصين اثنين يستقلان عجلة صالون قاموا بتجريب سلاح ناري نوع (مسدس) فوق جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "دوريات النجدة قامت بمطاردة الشخصين وتم اعتقالهما بعدما اصطدمت عجلتهما بإحدى دوريات النجدة المطاردة لهم".

وأضاف المصدر، أن "حادث سير على الطريق الرابط بين الناصرية والغراف بين عجلتين اثنين وأدى الحادث لمصرع أحد سواق العجلتين وهو معلم في وزارة التربية، فيما أصيب الثاني بجروح مختلفة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية غارت على مواقع تاجري مخدرات بقضاء الرفاعي شمالي المحافظة، واعتقلت أحدهما، بينما داهمت منزل الآخر ولم تتمكن من اعتقاله بسبب هربه عبر أسطح الجيران، حيث صادرت كمية المخدرات الموجودة داخل منزله".