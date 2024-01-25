اعتقال 5 أشخاص شنوا هجوماً مسلحاً "مفتعلاً" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، بأن القوات الأمنية تمكنت من فك لغز اشتباك مسلح وقع فجر اليوم الخميس بقضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بوقوع هجوم مسلح على منزل أحد المواطنين بقضاء الرفاعي شمالي المحافظة، استخدمت فيه أسلحة متوسطة وقنابل يدوية، مما تسبب برعب لسكان المنطقة".

وبين أنه "بعد وصول القوة الأمنية لمنطقة الحادث، والمباشرة بالتحري لملاحقة الجناة مرتكبي الهجوم، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، تبين أن الحادث مفتعل من قبل مقدم البلاغ لاتهام أشخاص لديه خصومة معهم".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية ضربت طوقاً أمنياً حول مكان الحادث وقامت باعتقاله مفتعل الحادث وأربعة آخرين اشتركوا معه، ومصادرة بندقية نوع كلاشنكوف وأخرى سمنوف ومسدسات كانت بحوزة المتهمين"، مبينا أنه "سيتم تقديم الجناة للعدالة بعد إكمال إجراءات التحقيق معهم لينالوا جزاءهم العادل".