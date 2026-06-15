اعتقال 38 متهماً بـ"الربا" خلال 45 يوماً في ذي قار والنجف

شفق نيوز- ذي قار/ النجف

كشف مستشار محافظ ذي قار حيدر سعدي، ومصدر أمني في النجف، مساء اليوم الاثنين، عن عدد المعتقلين في المحافظتين من "المرابين" أصحاب منافذ القروض خلال الفترة الماضية.

وقال سعدي لوكالة شفق نيوز، إن "عملية كبيرة انطلقت في المحافظة لملاحقة المرابين من أصحاب المنافذ، حيث تمكنت الجهات الأمنية من اعتقال 35 مطلوباً خلال 45 يوماً".

وبين أنه "تمت مصادرة العشرات من بطاقات رواتب الموظفين والمتقاعدين التي كانت محجوزة لديهم لضمان استرداد رؤوس الأموال التي أقرضوها بالربا".

وأكد سعدي أن "العملية حققت نجاحات كبيرة لغاية الآن، كونها تلاحق جريمة كان مسكوت عنها من قبل المجتمع الذي بدأ بالتحرك لمكافحتها من خلال البلاغات التي يقدمها للجهات المختصة".

وفي النجف، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "جهاز الأمن الوطني في المحافظة تمكن من اعتقال 3 مرابين من أصحاب منافذ القروض خلال الفترة الماضية".

وأوضح أن "أحد المعتقلين كان يستخدم محلاً لبيع الحلويات والمعجنات كمقر لعمله في حي الأمير وسط مدينة النجف لغرض التمويه عن السلطات المختصة".