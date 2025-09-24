اعتقال مدير مدرسة بالديوانية استخدم التلاميذ كـ"دروع بشرية" لتهريب شقيقه "القاتل"

شفق نيوز- الديوانية

أوضحت قيادة شرطة الديوانية، وسط العراق، مساء اليوم الأربعاء، ملابسات عملية اعتقال مدير إحدى المدارس في المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تود أن توضح للرأي العام تفاصيل الحادثة التي جرت في مدرسة القيروان الابتدائية بقضاء الشامية، والتي أثارت ردود فعل على المستوى التربوي والشعبي".

وبينت أن "قوة من وحدة الرد السريع وبالاشتراك مع مركز شرطة الشامية نفذت أمراً قضائياً صادراً بحق متهم بجريمة قتل وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وهو شقيق مدير المدرسة، حيث تقع دار المتهم بمحاذاة مبنى المدرسة".

وتابعت أنه "عند وصول القوة إلى مكان التنفيذ، بادر المتهم بإطلاق النار باتجاهها، مما استدعى تطويق المنطقة، وبعدها لاذ المتهم بالفرار إلى داخل المدرسة".

وأكملت: "في أثناء ذلك، قام مدير المدرسة بإخراج التلاميذ والكوادر التدريسية إلى ساحة المدرسة بعد قرع جرس الاستراحة، وعمد إلى إعاقة تنفيذ الأمر القضائي مستغلاً وجود الطلبة كـ(دروع بشرية)، الأمر الذي مكن شقيقه من الهروب".

وبينت القيادة أنه "على إثر ذلك، قامت القوة الأمنية باعتقال مدير المدرسة بتهمة تمكين المتهم من الهروب وتنفيذ الأوامر القضائية، وأيضاً تم ضبط أجهزة اتصال لاسلكية بين مدير المدرسة وشقيقه المتهم الهارب؛ حيث تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق المختص وفق الإجراءات القانونية".

وأكدت قيادة شرطة الديوانية أن "العملية تمت بموجب أوامر قضائية وبإشراف مباشر من الجهات المختصة، بعيداً عن أي اجتهادات فردية".

وخلصت إلى القول إنها "في الوقت الذي تضع فيه هذه الحقائق أمام الرأي العام، فإنها تؤكد حرصها على سلامة التلاميذ والهيئات التعليمية، وعدم السماح بتحويل المؤسسات التربوية إلى ملاذ آمن للمطلوبين، والاستمرار بملاحقة المتهم الهارب حتى إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة".