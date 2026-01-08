اعتقال قيادي بارز في "جماعة القربان" جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، مساء اليوم الخميس، باعتقال قيادي بارز في جماعة القربان جنوبي الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية تابعة لجهاز الاستخبارات تمكنت من اعتقال قيادي بارز في العشرينيات من عمره ينتمي لجماعة القربان بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

ولفت المصدر إلى أن "أوامر القبض نفذت وفق أحكام المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وأضاف أن "المعتقل كان يروّج لجماعة القربان عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)".

يذكر أن جماعة "القربان" هي مجموعة دينية متطرفة ظهرت في العراق، وتُعرف أيضًا بـ"العلي اللهية"، وتروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية، حيث تُنفذ الجماعة طقوسًا غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

وألقت قوات الأمن العراقية على العشرات من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، ذي قار، والديوانية، بعد تنفيذها طقوسًا متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.