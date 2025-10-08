بعملية وصفت بـ"الأكبر" من نوعها .. اعتقال قيادات في حزب البعث جنوبي العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، يوم الأربعاء، أن استخبارات الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة شرطة ذي قار بعملية استخبارية محكمة تمكنت من اعتقال عدد من قيادات حزب البعث "الكبيرة" في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن "العملية وُصفت بأنها الأكبر من نوعها في مدينة الناصرية خلال السنوات الأخيرة، وجاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات بعض العناصر التي كانت تعمل على إعادة تنظيم نشاط الحزب المحظور سراً".

ووفقا للبيان، فإن "هذه الخطوة تؤكد استمرار جهود الأجهزة الأمنية في اجتثاث بقايا الفكر البعثي الإجرامي ومحاسبة كل من تورّط أو حاول إعادة إنتاج مرحلة القمع والاستبداد التي عاشها العراقيون تحت حكم النظام البعثي البائد".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.