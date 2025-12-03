اعتقال قاتل ومحتال وإحباط ثاني منطاد مخدرات في 3 محافظات

شفق نيوز- بغداد/ ميسان/ بابل

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على متهمين أحدهما بالقتل والآخر بجريمة الاحتيال في محافظتي بغداد وبابل، فيما تمكنت قوات الحدود من إحباط محاولة لتهريب المخدرات عبر بالون هوائي في محافظة ميسان، بعد ساعات من إحباط محاولة مماثلة في محافظة الأنبار.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "قوة مشتركة من قيادة شرطة بغداد الرصافة تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل مواطن من خلال طعنه بعدة طعنات أثناء مشاجرة حصلت بينهما في منطقة المشتل بالعاصمة".

وأوضحت أن "عملية إلقاء القبض على المتهم الذي ارتكب جريمته ولاذ بالفرار، جاءت بعد جهد فني شرطوي من قبل فريق عمل مختص تتبع خيوط الجريمة لحين الوصول إلى الجاني الذي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".

إلى ذلك أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية إحباط ثاني محاولة لتهريب 19 كغم من المخدرات عبر بالون هوائي على الحدود الدولية في محافظة ميسان، وذلك بعد ساعات من إحباط محاولة مماثلة في الأنبار.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "في سياق النجاحات الأمنية المتتابعة وبعد إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر بالون هوائي في قاطع الأنبار، تمكنت مفارز الفوج الثالث في لواء الحدود العاشر من إحباط محاولة جديدة مماثلة على الحدود الدولية لمحافظة ميسان".

وبحسب البيان فقد "ضبطت المفارز (19.500) كغم من المواد المخدرة موضوعة داخل أكياس بلغ مجموعها (102) ألف حبة مخدرة، كان المهربون يحاولون نقلها بواسطة بالون هوائي، في أسلوب باتت قوات الحدود تتعامل معه بكفاءة عالية بفضل التحصينات وإجراءات المراقبة المستمرة".

وفي بابل، أعلنت قيادة شرطة المحافظة "القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات – جريمة الاحتيال، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية الأصولية، حيث جرى تنظيم محضر التحقيق وإحالته إلى المركز المختص تمهيداً لعرضه على السلطة القضائية".

وأشارت القيادة إلى أن "عملية القبض تمت بعد أن حاول المتهم النفاذ عبر سيطرة الحمزة الغربي بصورة اعتيادية إلا أن يقظة عناصر السيطرة إلى جانب الاعتماد على التقنيات الحديثة من منظومة كاميرات مراقبة ذكية وقاعدة بيانات حاسوبية خاصة بالمطلوبين، أسهمت في التعرف عليه بشكل دقيق".