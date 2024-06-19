اعتقال أشخاص بينهم امرأة "سارقة" داخل مقام ديني ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أشخاص اعتدوا كادر طبي وامرأة "سارقة" بحوادث منفصلة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على امرأة أقدمت على سرقة أجهزة موبايل عدد 2 من امرأة اخرى داخل مقام الخضر ضمن جانب الكرخ".

كما ألقي القبض وفقاً للمصدر ذاته، على "شخصين اثنين اقدما على الاعتداء بالسب والشتم والدفع بالأيدي على كادر طبي اثناء الواجب داخل مستشفى الشيخ زايد".

ولفت الى "إقدام شخص مجهول الهوية بإطلاق النار على منزل موظف في وزارة التربية ضمن مدينة الحرية دون اصابات تذكر فقط أضرار بواجهة المنزل".

كما تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم مطلوب بتهمة القتل والمحكوم عليه غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت، وفق بيان صدر عنها ورد الى وكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان، أنه تم توقيفه وفق أحكام المادة 406 وتسليمه إلى الجهات المختصة لتنفيذ العقوبة العادلة بحقه.

وفي سياق آخر، ألقت مفارز المديرية القبض على عدة متهمين بتهم سرقة دراجات نارية ودراجات تك تك، بالإضافة إلى متهمين بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية، وآخرين مطلوبين في قضايا جنائية متنوعة.