اعتقال شباب استعرضوا بالسلاح في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت، القبض على شباب استعرضوا بالسلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم شرطة الحرية/مركز الدولعي، تمكنت من القبض على مجموعة من الشباب بعد قيامهم بالاستعراض بالسلاح داخل إحدى الشقق السكنية ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تصرف يشكل خطراً على أمن المجتمع".

ووفق البيان، فبعد رصد المقطع وجمع المعلومات الدقيقة عن أماكن تواجدهم، نفذت القوة الأمنية واجباً سريعاً أسفر عن ضبط السلاح بحوزتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً.