اعتقال داعشي و10 مروجي مخدرات بينهم امرأة في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة ميسان، يوم الاثنين، عن القاء القبض على عشرة من المتاجرين بالمخدرات بينهم امرأة، فيما تمكنت الاستخبارات العسكرية من القبض على احد عناصر داعش في ديالى.

وذكرت شرطة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالاشتراك مع جهاز الامن الوطني والاستخبارات والفوج التكتيكي، تمكنت من اعتقال 10 متهمين وفق أحكام المادتين (28 و32) مخدرات، صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية.

وبينت ان من بين المتهمين امرأة من مروجي المواد المخدرة، مشيرة الى أن عملية القبض جرت بالاعتماد على معلومات امنية دقيقة وضبطت بحوزتهم ادوات التعاطي واكياس من مادة الكريستال وسلاح ناري.

من جانب اخر، افادت الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان معلومات استخبارية دقيقة وردت الى قسم استخبارات قيادة شعبة استخبارات الفرقة الاولى وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، تمكنت المفارز وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة الثاني ومفرزة جهاز الامن الوطني من القاء القبض على أحد عناصر داعش في منطقة العظيم بمحافظة ديالى.

واكدت انه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.