اعتقال امرأتين في بغداد.. هذا ما فعلتاه (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أطاحت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الثلاثاء، بمتهمة بسرقة مخشلات ذهبية من أحد الصاغة، وأخرى تمارس التزوير وتعقيب المعاملات، وذلك في عمليتين منفصلتين بالعاصمة بغداد.

وذكرت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز قسم التحقيق في مديرية إجرام الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على متهمة أقدمت على سرقة مخشلات ذهبية من أحد محال الصاغة ضمن جانب الكرخ".

وأوضحت أن "العملية جاءت بعد جمع المعلومات الاستخبارية وتحليل الأدلة المتوفرة، حيث نجحت المفارز في تحديد هوية المتهمة ومتابعة تحركاتها، لتنتهي بإلقاء القبض عليها واستعادة المخشلات المسروقة".

وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال التحقيقات".

وعن الحادثة الثانية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، ضبط متهمة تمارس عمليات التزوير وتعقيب المعاملات داخل وخارج المجمع الوزاري للوزارة.

وبينت الوازرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات سرية إلى ضابط استخبارات الوزارة العقيد أحمد حسن الموسوي تفيد بوجود امرأة تقوم بأعمال التعقيب والتزوير داخل المجمع. وبناءً على ذلك، تم فتح تحقيق ميداني ومراجعة كاميرات المراقبة، ما أسفر عن الحصول على صورة واضحة للمتهمة".

وأضافت أنه "جرى القبض على المتهمة في كمين نفذته القوة الاستخبارية وبالتنسيق مع دائرة العمل والتدريب، وقد ضُبط بحوزتها عدد من المعاملات، وهويات ناخب، وهويات باحثين عن العمل، فضلاً عن كتاب صرف مبالغ مالية مزور، فيما تم تسليم المتهمة أصولياً إلى مكافحة إجرام الأعظمية، مع إرفاق محضر الضبط والصور المثبتة للحالة".