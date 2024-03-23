اصابة راعيين بانفجار "مخلّف حربي" جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، يوم السبت، بأن راعيين أصيبا بانفجار مخلف حربي اثناء الرعي جنوبي كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مخلّفاً حربياً انفجر مساء اليوم، أثناء قيام رعاة بالرعي في أطراف قصبة البشير التابعة لناحية تازة خورماتو (30 كم جنوب كركوك)، وتسبب عن الانفجار اصابة راعيان وهما تمام فرحان بلو علاوي، وهمام فرحان بلو علاوي، من سكنة قرية تل الجول في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك".

وأكد المصدر أن "الراعيين شقيقين وقد أصيبا بجروح مختلفة ومتوسطة في مختلف أنحاء الجسم"، مشيراً إلى أنه "تم نقلهما الى مستشفى كركوك العام للعلاج".

ورجح المصدر أن "يكون الجسم الغريب من مخلفات تنظيم داعش والعمليات العسكرية التي شنت في عملية تحرير المنطقة".