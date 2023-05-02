استبدال قائد عمليات ديالى ونقله الى نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بنقل قائد عمليات المحافظة الى نينوى .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أوامر صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة تقضي بنقل قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران الى قيادة عمليات غرب نينوى، وتعيين اللواء الركن أكرم صدام قائد عمليات غرب نينوى قائدا لعمليات ديالى.

ولم يكشف المصدر أسباب استبدال قيادات العمليات.

وتولى علي فاضل عمران قيادة عمليات ديالى في كانون ثاني 2022 بعد الهجمات الدموية التي استهدفت القطعات الامنية ونقاط المرابطة في عدة مناطق.