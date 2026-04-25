ادعى أنه "الإمام المهدي".. اعتقال أحمد دربدر في كركوك

كشف مصدر محلي في محافظة كركوك، مساء السبت، عن إلقاء القبض على شخص ادّعى أنه "الإمام المهدي المنتظر" وروّج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة من جهاز الأمن الوطني، وبناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، تمكنت من اعتقال شخص يُدعى أحمد دربدر، بعد ظهوره في مقاطع مصورة وهو يزعم امتلاكه قدرات دينية خارقة ويدّعي أنه "الإمام المهدي المنتظر".

وأضاف المصدر، أن المتهم كان ينشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يروّج فيها لأفكاره، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين ودفع الجهات الأمنية إلى التحرك للتحقق من نشاطه.

وبحسب المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومعرفة دوافعه والجهات التي قد تقف خلفه.

يذكر أن السلطات العراقية أعلنت في أوقات سابقة اعتقال أشخاص يدعون أنهم "الإمام مهدي" بينها اعتقال شخص في قضاء الرضوانية ببغداد في نيسان/ أبريل 2025 ادعى أنه "الإمام المهدي" عبر فيديوات يروجها عبر التواصل الاجتماعي.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أعلنت الشرطة العراقية القبض على شخص قام بالصعود على السياج الخارجي لجامع 17 رمضان ضمن ساحة الفردوس وسط بغداد، وهتف بصوت عالٍ أنه "رسول من الله، وأنه الإمام المهدي المنتظر".

يُذكر أن الإمام المهدي لدى الموروث الديني الإسلامي هو من آل محمد، ويظهر في آخر الزمان و"يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً" كما في الحديث النبوي.

غير أن هناك اختلافاً حول شخصيته حيث يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لم يُولد بعدُ وأنه من أبناء الإمام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب من ولد فاطمة ابنة الرسول، بينما يعتقد الشيعة الإمامية أنه وُلد في القرن الثالث الهجري ويُدعى محمد بن محمد بن الحسن العسكري من أحفاد الإمام السبط الحسين بن علي.