اختطاف رجل أعمال ونجله جنوبي العراق والأمن يستنفر

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باختطاف رجل أعمال ونجله جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، في ظروف غامضة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية عمليات بحث واسعة لتعقب الخاطفين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين اختطفوا رجل أعمال ونجله في منطقة تقع جنوبي مدينة الناصرية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "رجل الأعمال المختطف يعمل في تجارة الحديد، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه استُدرج بعد اتفاق يتعلق ببيع 100 طن من الحديد الذي يملكه، قبل أن يقع في فخ عملية الاختطاف".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية أعلنت حالة استنفار واسعة، وشرعت بعمليات بحث وتحرٍ لتعقب الجناة وتحديد مكان احتجاز المختطف ونجله، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث".