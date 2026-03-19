Vision Education ئامادەبوین کوردستانی لە REAL CORP 2026 وەڕیەو بەێد

له ڤیەننای پایتەخت نەمسا، لە 22 تا 25 ئازار 2026، کارەيل کۆنفرانس REAL CORP 2026 له خول سی و یەکەمەی دەس وە پس کەێد، ک جویر یەکیگ له گرنگترین مەڵبەندەیل ناودەوڵەتی تایبەت وە نەخشەسازی شار و گەشەپیدان ناوچەیی له کۆمەڵگەی زانیارییەیل ناسریەێد، ئەویش وە درووشم "گشت لاییگ جاروبار نەخشەسازی کەێد" و "مقیەتیکردن میراتي و نەخشەسازی ئمڕوو ئەرا سازانن بانانیگ خاستر".

ئی کۆنفرانسە له کۆمەڵگەی مێژوویی ئۆتۆ ڤاگنەر ئەنجام دریەێد، وەگەرد بەشداری فرەتر له 250 کەس له 35 وڵاتەو، هەرلیوا بەرنامەگە نزیکەی 180 بەشداری زانستی گردیەسەو، له ناویان 116 لێکوڵینەوە ئەرا بڵاوکردن و نیشاندایین دیاری کریانە ئەویش دویای یەگ دووارە نووڕین زانستی دووانە ئەرایان کریەێد.

کۆنفرانسەگە پرسیاریگ لێکوڵینەوەیەگ بنچینەیی خەێدە روی، ئەویش ئەوەسە کە تا چەنيگ تەکنەلۆژیا، وەتایبەت زیرەکی دەسکرد (AI)، توەنێد ئاڵشتکاری ریشەیی له شارەیل و پرۆسەیل نەخشەسازی بارێد؛ وەگەرد دووپاتکردن سەرپەرشتیارەیل لەبان یەگ ئامانج کۆتایی ئەوەسە کە شار و ناوچەیل پایەدار و خوەیڕاگر و گونجیاگ ئەرا ژیان بسازێد، نەک تەنیا شارەگە بکەێدە گۆڕەپانێگ ئەرا تاقیکردن تەکنەلۆژیا نووەیل.

هەرلیوا کۆنفرانسەگە له لایەن شار ڤیەنناو چەودیاری کریەێد و گرنگییگ فەرمی وەپی دریەێد، هەر یەیشە هیلێد بەشداری و ئامادەبوین کوردستان له بەرنامەی کۆنفرانسەگە وە شێوازیگ وەرچەو دیار بوود، ئەویش له ری پشتگیریکردن له دامەزراو Visio Education، ئی کۆنفرانسە پشتگیری کریەێد لەلایەن دامەزراوەیگ ئەکادیمی ک بنکەگەی له هەولێرە، و چالاکییەیلیگ له ئاست عراق ئەنجام دەێد.

ئیدریس نێچیروان بارزانی، سەرۆک دامەزراو Vision Education، دووپات کەێد ک پشتگیری دامەزراوەگە ئەرا کۆنفرانس REAL CORP 2026 نیشانەی پابەندییە ئەرا وەهێزکردن هاوکاری ناودەوڵەتی و گفتوگۆ زانیاری له بوارەیل نەخشەسازی شار و گەشەپیدان هەرێمی، هەرلیوا باس گرنگی دروسکردن هاوبەشییگ کە گریەی ناوەین لێکوڵینەوەیل ئەکادیمی و جیوەجیکردن پراکتیکی ئەرا نواگیریکردن سەختیەیل دەێد.

لە وتار خێرهاتن له ناو بەرنامەی کۆنفرانسەگە، باس لەوە کەێد کە ئی دامەزراوە له هەرێم کوردستان کار کەێد ئەرا پشتگیریکردن له فێرکاری و لێکوڵینەوەیل زانستی، و توەنادارکردن دامەزراوەیل و کەسەیل ئەرا بەشداری له جیوەجیکردن ئاڵشتکارییگ ئەرێنی؛ هەرلیوا دووپاتیش کەێد ک فێرکارییەگە بنەمایگ سەرەکییە له گەشەپیدان کۆمەڵگەیل و وەهێزکردن توانایان ئەرا گونجیان وەگەرد ئاڵشتکاریەیل زویوەزوی.

ئویشێدیش؛ باوەتەیلیگ جویر گەشەپیدان وەردەوام شارەگە، و ئاڵشتبوین کەشوهەوا، و پەرەپیدان تەکنەلۆژیا، رێکارەیلیگ گردگیر خوازێد ک فێرکاری و سیاسەتەیل گشتی و کارەیل جیوەجیکردن گردەو بکەێد، و داوای وەرگردن روانگەی دویرمەودا کرد ک پشت وە زانیاری و هاوکاری ناودەوڵەتی بوەسێد.

بارزانی لە کۆتایی قسەیلی دووپات لەبان ئەوە کرد کە هاوبەشییەیل ناودەوڵەتی له بوارەیل فێرکاری و نەخشەسازی توەنێد بەشدار بوود له سازانن شارستانیەیل فرەتر خوەیڕاگر و پایەدار و زیرەک، و شانازی خوەی نیشان دەێد وە بەشداری دامەزراوەگە له پشتگیریکردن ئی رویداو ناودەوڵەتیە.

ئەرا هویردەکاریەیل زیاتر (لەبان بەرنامەی کۆنفرانسەگە)

دکتۆر دانا مەولود، سەرۆک جیوەجیکار دامەزراو Vision Education، لە هەولێرەو جویر قسەکەریگ سەرەکی بەشداری کەێد؛ رووژ 23ی ئازار باوەتیگ وە ناونیشان "کاریگەرییەیل ئاڵشتبوین کەشوهەوا لەبان نەخشەسازی شار و گەشەپێدان له عراق.. سەختیەیل و ستراتیژییەیل گونجیان" پێشکەش کەرد، هەرلیوا رووژ 24 ئازار بەشداری کەرد له دانیشتنیگ گفتوگۆ تایبەت وە بانان فێرکاری له ئەوروپا.

هەرلیوا بەرنامەگە دەسنشان کەێد ک دانا مەولود، وەگەرد پۆستەگەی خوەی له دامەزراوەگە، کار کەێد ئەرا وەڕێوەبردن ناوەند کۆمەڵگەی نەمساوی، و جویر وەڕێوەبەر لێکوڵینەوەیل ژینگەیی له زانکۆی کوردستان-هەولێر کار کەرێد.

بەشدارییەگە تەنیا له وتارەیل سەرەکی نەوی، بەڵکم بەرنامەگە زنجیرەیگ لە لێکوڵینەوەیل زانستی و باوەتەیلیگ گردیەسەو ک له لایەن زانکۆیل و دامەزراوەیل پیشکەش کریەێد، لەوانە: زانکۆی کوردستان-هەولێر، زانکۆی نەورۆز، زانکۆی سۆران، و فەرمانگەی ژینگەی دهۆک.

لە ناو ئەو باوەتەیلە ک دیاری کریانە، لێکوڵینەوەیگ هەس لەباوەت "مقیەتیکردن پەلەیل ئاوی جویر میراتییگ و تێکەڵکردنیان له فێرکاری ئەرا نەخشەسازی وەکارهاوردن زەوی له زاخۆ، و یەکیگ ترەک لەباوەت "کوالێتی وا له شار دهۆک له ماوەی یەکەم لێکوڵینەوە چەودیاریکردن ساڵانە"، وەگەرد لێکوڵینەوەیەیلیگ ک باس له خوەیڕاگری ژیرخانی له هەرێم کوردستان کەێد، و دووارە خاسەوکردن ئەشکەفت جارستین له دهۆک، و شیەوکردنیگ گەشەپێدان شارستانی له دهۆک ناوەین ساڵەیل 2010 و 2025.

بەرنامەی کۆنفرانسەگە بەشەو کریەێد ئەرا چەن دانیشتنیگ سەرەکی و کۆڕبەن و نمایش لێکوڵینەوە ک سێ رووژ کیشێد، لەناوی باس له باوەتەیلیگ کریەێد جویر حوکمڕانی شارەگە، ژێرخان پایەدار، نیشتەجیبوین پووڕیاگ، بانان فێرکاری، کوالێتی ژیان، شارەیل بۊچگ و ناوەندی، و ئاڵشتکاریەیل ئاوای و شارستانی، وەگەرد چالاکییەیلیگ ک گەشتەیلگ ناسین و ئاهەنگیگ پیشوازی فەرمی گرێدەو و کۆتایی تیارێد وە دانیشتنیگ گفتوگۆ له 25 ئازار.

وەپەی بەرنامەگە، REAL CORP 2026 خوەی جویر سەکوویگ ناودەوڵەتی نیشان دەێد ئەرا بەسین لێکوڵینەوەیل زانستی وە کارەیل مەیدانی له نەخشەسازی شارستانی و هەرێمی، له خود وەختەگە بەشداری عراق و کوردستان له ئی خولە رەهەندیگ زیاتر پیشکەش کەێد کە پەیوەندی دیرێد وە هاوردن پرسەیل عراق و هەرێم کوردستان، له کەشوهەوا و فێرکارییەو تا ئاڵشتکاری شارستانی و پایەداری، ئەرا ناوڕاس گفتوگۆ ناودەوڵەتی لەبان شار و ناوچەیل سوو.